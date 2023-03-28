деревня Иске-Юрт, деревня Иске-Юрт, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Иске-Юрт

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
381455Иске -Юртдеревня56°10'49°47'O-39-136

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Новокырлайское сельское поселение
92612454131д Иске-Юртдеревня

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Ново-Кишитская волость
Искиюрт, Ново-Кишитскойсм. Селищи Новые.
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