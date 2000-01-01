хутор Кореловка, хутор Кореловка, Чаусская волость, Чаусский уезд (на 1910) — Familio

Кореловка

Чаусская волость, Чаусский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Чаусская волость
30Хут. Кореловка (Лужок)трактеколодцемещанам112220Чаусского прав. 433
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