село Спасское, город Владимир, Владимирская область (на 2019) — Familio

Спасское

город Владимир, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
116Спаское, с. каз.при рч. Содышке.9970191222Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Богословская волость
670. Спасское, село бывшее государственное, при реке Соддышке, дворов 71, жителей 475, 2 церкви православных, 3 лавки, красильня, ветряная мельница

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Богословская волость
878Спасское село627101996

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, город областного подчинения Владимир
309123Спасскоесело56°08'40°16'O-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, город Владимир
17701000171с Спасскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.