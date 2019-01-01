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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2763Прибашевско-Пахомовская (Ларшина), д.при р. Мегре.15424102525
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
167. Васюковская (У погоста), деревня бывшая государственная, двор 1, жителей 7, 2 церкви православных, 2 школы, 4 лавки, торжок, 6 января, 20 июня, 26 ноября и в день Св Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
14961. Грибашевско-Пахомовская (Ларшина)МегорскоеРеке Мегре15424До ближайшего поселения: ½. До школы: 1. До почтового отделения: 1. До пароходной пристани: 42. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 30. Не крестьянское: —. Крестьянское: 39. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227421Ларшинадеревня60°52'с.ш.35°59'в.д.P-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444128д Ларшинадеревня