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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Адамова Соседенской волости Лужского уезда И. Тимофеева на приговор общества. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О перечислении крестьянина дер. Адамово Соседненской волости Лужского уезда Василия Егорова в дер. Собин. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Об отводе хуторских участков крестьянам К. Егорову, Г. Исакову, П. Федорову из надельной земли крестьян дер. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1912–1916 гг. // Цен Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков крестьянам К. Егорову, П. Федорову из надельной земли крестьян дер. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Цент Показать все
Об отводе хуторских участков из надельной земли общества крестьян д. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1912–1914 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков крестьянам К. Егорову, Г. Исакову и П. Федорову д. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1914–1915 гг. // Центральный государст Показать все
По прошению крестьян д. Адамово Соседненской волости Т. Богданова и Е. Никифорова о командировании землемера для выдело-хуторских участков. 1909 г. // Центральный государ Показать все
По жалобе крестьян д. Адамово Соседненской волости на задержку уездной комиссией выдачи ссуд на землеустройство. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянина д. Адамово Соседнинской волости Лужского уезда И. Тимофеева на волостного старшину. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Земельные планы Соседнинской волости дер. Адамово. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 665.
Земельные планы Соседнинской волости дер. Адамово. 1877 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 666.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2610Адамово, д. вл.при колодцах.1226093237
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Адамово д.1093 стан43123 участок47почтовое отделение Новоселье.