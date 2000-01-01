деревня Адамово, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Адамово

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Адамова Соседенской волости Лужского уезда И. Тимофеева на приговор общества. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О перечислении крестьянина дер. Адамово Соседненской волости Лужского уезда Василия Егорова в дер. Собин. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Об отводе хуторских участков крестьянам К. Егорову, Г. Исакову, П. Федорову из надельной земли крестьян дер. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1912–1916 гг. // Цен Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков крестьянам К. Егорову, П. Федорову из надельной земли крестьян дер. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Цент Показать все
Об отводе хуторских участков из надельной земли общества крестьян д. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1912–1914 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков крестьянам К. Егорову, Г. Исакову и П. Федорову д. Адамово Соседненской волости Лужского у. 1914–1915 гг. // Центральный государст Показать все
По прошению крестьян д. Адамово Соседненской волости Т. Богданова и Е. Никифорова о командировании землемера для выдело-хуторских участков. 1909 г. // Центральный государ Показать все
По жалобе крестьян д. Адамово Соседненской волости на задержку уездной комиссией выдачи ссуд на землеустройство. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянина д. Адамово Соседнинской волости Лужского уезда И. Тимофеева на волостного старшину. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Земельные планы Соседнинской волости дер. Адамово. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 665.
Земельные планы Соседнинской волости дер. Адамово. 1877 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 666.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2610Адамово, д. вл.при колодцах.1226093237

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Адамово д.1093 стан43123 участок47почтовое отделение Новоселье.

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