деревня Мирки, деревня Мирки, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads (на 2021) — Familio

Мирки

Naukšēnu pagasts, Valmieras novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Valmieras novads, Naukšēnu pagasts
Mirķi100192886ciemsDEL
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