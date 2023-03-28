село Усычи, село Усычи, Волинська область (на 2018) — Familio

Усычи

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Торчинская волость
1171. Усичи, село бывшее государственное, дворов 32, жителей 269?, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2771Усичіселор-н Луцькийсільрада Буянівська

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