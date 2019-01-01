деревня Вершина, деревня Вершина, Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Вершина

Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Тербунский район
79548Вершинадеревня52°03'00"38°37'00"N-37-138

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Чат по генеалогии Липецкой области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Тербунский муниципальный район, Сельское поселение Новосильский сельсовет
42645440106д Вершинадеревня
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