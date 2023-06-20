деревня Дощаново, деревня Дощаново, Холмский уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Дощаново

Холмский уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Холмский уезд, Ельно-Ровенская волость
445. Дошанова, деревня бывшая владельческая, дворов 8, жителей 40, дегтярн. зав.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
15349Дощаново, дер.при колодце.381272120Дегтярный завод.
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