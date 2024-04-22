деревня Колонтаев, деревня Колонтаев, Рацевская волость, Чигиринский уезд (на 1900) — Familio

Колонтаев

Рацевская волость, Чигиринский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Рацевская волость
1505. Калантаев, деревня бывшая государственная, при реке Тясьмине, дворов 108, жителей 684, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Рацевская волость
Калантаев дер.
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