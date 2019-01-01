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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2095Тагайка, д. вл.при рч. Тагайке.6035145149Почтовая станция.
540Тагайка, д. вл.при рч. Тагайке и колодцах.5322258388
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
Сц. Дмитриевское и Д. Тагайка1Митроф. Андрон. Смирницкий с сестрами2201742
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Тогайка 1-е общ. быв. Смирницкого.4728деревняТагайскаго20173
Тогайка 2-е общ. быв. Мещерской.4729деревняТагайскаго
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Такайка 1-я«Абрамовское» п.-т. отд. Воронеж. губ.9320
деревня Такайка 2-я«Абрамовское» п.-т. отд. Воронеж. губ.9320
деревня Таганка 1-я«Терновское» п.-т. отд.5317
деревня Таганка 2-я«Терновское» п.-т. отд.5417
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8959Тагайкадеревня51°31'с.ш.41°33'в.д.M-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20654428111д Тагайкадеревня