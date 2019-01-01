деревня Тагайка, деревня Тагайка, Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Тагайка

Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2095Тагайка, д. вл.при рч. Тагайке.6035145149Почтовая станция.
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
540Тагайка, д. вл.при рч. Тагайке и колодцах.5322258388

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
Сц. Дмитриевское и Д. Тагайка1Митроф. Андрон. Смирницкий с сестрами2201742

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Новогальская волость
Тогайка 1-е общ. быв. Смирницкого.4728деревняТагайскаго20173
Тогайка 2-е общ. быв. Мещерской.4729деревняТагайскаго

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Архангельская волость
деревня Такайка 1-я«Абрамовское» п.-т. отд. Воронеж. губ.9320
деревня Такайка 2-я«Абрамовское» п.-т. отд. Воронеж. губ.9320
Борисоглебский уезд, Костино-Отдельская волость
деревня Таганка 1-я«Терновское» п.-т. отд.5317
деревня Таганка 2-я«Терновское» п.-т. отд.5417

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Терновский район
8959Тагайкадеревня51°31'с.ш.41°33'в.д.M-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Терновский муниципальный район, Костино-Отдельское сельское поселение
20654428111д Тагайкадеревня
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