разъезд 545 км, разъезд 545 км, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

545 км

Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Таштагольский район
675387545 кмрзд.(нп)52°55'87°44'N-45-116

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Чат по генеалогии Кемеровской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, Каларское сельское поселение
32627413191рзд 545 кмразъезд
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