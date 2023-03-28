деревня Вильяминово, деревня Вильяминово, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд (на 1905) — Familio

Вильяминово

Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Петровское, Лучинское, Тютьково и Д. Красная Гора, Федорково, Михали, Старково, Баданово и Вельяминово27Евд. и Дч. Бор. Голицыны9673

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Андреевско-Годуновская волость
253Вельяминово деревня539953010
Юрьевский уезд, Петровская волость
7444Вельяминово деревня8518902711

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6137Вельяминово, д. вл.при колодце.2828103541
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