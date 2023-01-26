деревня Подымовка, деревня Подымовка, Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Подымовка

Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Фатежский район
630388Подымовкадеревня52°03'35°37'N-36-144

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Фатежский муниципальный район, Сельское поселение Солдатский сельсовет
38644468266д Подымовкадеревня

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Фатежский уезд, Дмитриевская волость
Подымовка дер.21127131Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 4.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2911Подымовка, д. вл.при колодцах.23821145150
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