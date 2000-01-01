город Умахан-юртовская, город Умахан-юртовская, Кизлярский отдел, Терская область (на 1913) — Familio

Умахан-юртовская

Кизлярский отдел, Терская область (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Кизлярский отдел, Умахан-Юртовская станица
станица Умахан-Юртовская

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
740Умахан-юртовская, каз. ст.при слиянии р. Белой с Сунжею.235753706русскиеправославные, старообрядцыПравославная церковь, станичное училище.
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