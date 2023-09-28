деревня Нарейки, деревня Нарейки, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Нарейки

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Эйгердовский сельсовет
д Нарейки16

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Юратишская волость
Норейки, д., жит. 125 (59 м. 66 ж.), дес. 177, у. гор. 45 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Бинякони 50 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Эйгердовский сельсовет
д. Нарейки12
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