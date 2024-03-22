село Рудовка, село Рудовка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Рудовка

Жигаловский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Верхоленский округ, Тутурская волость
358Рудовская д.348

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Жигаловский район
648881Рудовкасело54°44'105°12'N-48-043

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Находки

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Жигаловский муниципальный район, Рудовское сельское поселение
25606425101с Рудовкасело
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