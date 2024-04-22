погост Каменный, погост Каменный, Добручинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Каменный

Добручинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земельные планы Добручинской волости дер. Каменный Конец. 1869 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 774.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
787Каменно, пог.при колодце.112931112Церковь православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Добручинская волость
Каменно д.151 стан3381 участок32почтовое отделение Добручи.
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