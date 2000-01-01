село Стрельниково, село Стрельниково, Галичский уезд, Костромская губерния (на 1886) — Familio

Стрельниково

Галичский уезд, Костромская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Галичский уезд, Рылеевская волость
673. Стрельниково, село бывшее государственное, дворов 10, жителей 62, церковь православная

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Галичской уезд
4400Стрельниково (Знаменье), с.при колодцах.312173632Церковь православная.
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