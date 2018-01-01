село Нечуевка, село Нечуевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Нечуевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Радянское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-45931Нечуївкаселор-н Ямпільськийсільрада Русавська

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Ямпольская волость
Нечуевка864251010
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