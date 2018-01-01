деревня Березовка, деревня Березовка, Кунгурский район, Пермский край (на 2018) — Familio

Березовка

Кунгурский район, Пермский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
696082Березовкадеревня57°17'00"56°36'00"O-40-102

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Степановская волость
10) д. Березовка на р. Большом Быму, распл.Степановское общество204659Бывшие государственныеПравославныеРусские865
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