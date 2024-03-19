деревня Виноградово, деревня Виноградово, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Виноградово

Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Вятскополянский район
20364Виноградоводеревня56°24'51°10'O-39-127

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Чат по генеалогии Кировской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Вятскополянский муниципальный район, Омгинское сельское поселение
33610412106д Виноградоводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8103Седошмесь-Омга (Шедосмесь-Омга, Собакино), д. каз.при ключе Седошмесе и рч. Казанке.3520187582
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