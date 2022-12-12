деревня Алдарак, деревня Алдарак, Партизанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Алдарак

Партизанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Перовская волость
1029Алдаракская, д. (п. уч. Алдаракский, 147 дол.), на рч. Алдараке4311310930

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Партизанский район
794035Алдаракдеревня55°16'94°26'N-46-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Партизанский муниципальный район, Сельское поселение Ивановский сельсовет
4643407106д Алдарак#Н/Д
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