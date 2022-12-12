село Воскресенское, село Воскресенское, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Воскресенское

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Пунемская волость
5Воскресенский Пунемский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля44391293см.+церковная службарека Пунема и прд.2 церкви, часовня, земская школа, фельдшерский пункт, маслод. и кжв. звд., 2 мануфактуры., бакал. и мелочная лавка, смежен с деревней Кропуфинской.
6Воскресенское (ус.)1-го стана, 3-го зем. уч.Т-ва С. И. Калыгина71228265493см.см.торговля, земледелиеохота и рыболовстворека Пунема и 2 прд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
33749Воскресенскоесело60°22'с.ш.39°12'в.д.P-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404161с Воскресенскоесело
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