Воскресенское
Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
5Воскресенский Пунемский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля44391293см.+церковная служба——река Пунема и прд.2 церкви, часовня, земская школа, фельдшерский пункт, маслод. и кжв. звд., 2 мануфактуры., бакал. и мелочная лавка, смежен с деревней Кропуфинской.
6Воскресенское (ус.)1-го стана, 3-го зем. уч.Т-ва С. И. Калыгина71228265493см.см.торговля, земледелиеохота и рыболовство—река Пунема и 2 прд.—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33749Воскресенскоесело60°22'с.ш.39°12'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404161с Воскресенскоесело