деревня Мари-Ляжмарь, деревня Мари-Ляжмарь, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Мари-Ляжмарь

Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15356Ляжморь (Лежморь), д. каз.при рч. Ляжморе.5510178894
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Параньгинский район
715377Мари-Ляжмарьдеревня56°53'49°31'O-39-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Параньгинский муниципальный район, Русско-Ляжмаринское сельское поселение
88644480116д Мари-Ляжмарьдеревня
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