деревня Муравейно, деревня Муравейно, Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Муравейно

Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1078Муравейно, д. вл.при р. Луге.9452113239Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Ложголовская волость
114. Муравейна, деревня бывшая владельческая, при реке Луге, дворов 11, жителей 70, часовня, постоялый двор

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ложголовская волость
Муравейно д.965 стан45182 участок12почтовое отделение Ивановское.
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