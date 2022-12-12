хутор Егоро-Калитвенский, хутор Егоро-Калитвенский, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Егоро-Калитвенский

Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Курнаково-Липовская волость
1313Егорово-Калитвенск. поселок, Курнаково-Липовской волости, при реке Бол.-Калитвенец8767498467Сельское правление, церковно-приходская школа173437

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Тарасовский район
49414Егоро-Калитвенскийхутор48°38'00"40°35'00"M-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Тарасовский муниципальный район, Курно-Липовское сельское поселение
60653440111х Егоро-Калитвенскийхутор
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