Маянга
Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1600Маянга (Удельная Маянга), с. каз. и удел.при рч. Маянге.85493059661147Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
949. Казенная Маянга, село бывшее государственное, при речке Маянге и озере Долгом, дворов 180, жителей 961, церковь православная
952. Удельная Маянга, село бывшее удельное, при речке Маянге, дворов 171, жителей 1167, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44393Маянгасело51°54'с.ш.47°38'в.д.M-38-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63607415221с Маянгасело