деревня Чернецкий Мох, деревня Чернецкий Мох, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Чернецкий Мох

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Шапечинский сельсовет
д. Чернецкий Мох15
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