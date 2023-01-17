деревня Старый Ашит, деревня Старый Ашит, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старый Ашит

Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1403Ашитова, деревня.при ррч. Тыктеке и Кинчвотише.1452228119124Тп. — Мечеть 1. Училище. Плотничество, тканье кулей.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Каинлыковская волость
2Ашитово, д. при реч. Ашите, на прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., 2 вод. мел., хл.-зап. маг.1001366172186Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Краснокамский район
521236Старый Ашитдеревня55°53'00"54°39'00"N-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Краснокамский муниципальный район, Сельское поселение Куяновский сельсовет
80637412121д Старый Ашитдеревня
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