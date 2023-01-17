село Покровское, село Покровское, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Покровское

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
142Покровское, с. вл.при рч. Подпильной и заливе р. Днепра.14065214741770Церковь православная 1. Ярмарка 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Покровская волость
53. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Подпильной, дворов 301, жителей 1593, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3821Покровськеселоцентр сільської радир-н Нікопольськийсільрада Покровська
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