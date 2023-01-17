слобода Петрова, слобода Петрова, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Петрова

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Голицынская волость
756. Петрова, слобода бывшая владельческая, при реке Мокше, дворов 129, жителей 1008, сук. ф., механ. з., паровая мельница
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