деревня Слудская, деревня Слудская, Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Слудская

Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
11892Слудская, д. каз.при ррч. Сластике и Фотчуре.1207972214244
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Слудская волость
896. Слудское (Слудская), село бывшее государственное, при речке Летыке, дворов 71, жителей 472, волостное правление (уездный город в 125 верстах), церковь православная, Показать все
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