село Новоильинское, село Новоильинское, Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Новоильинское

Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
195Новоильинское (Ежово), сел.при рч. Ежовке.5040347778Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Магазинов 2. Кузниц 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Новоильинская волость
124. Новоильинское (Ежово), село бывшее владельческое, при речке Ежовке, дворов 35, жителей 189, волостное правление (уездный город в 54 верстах), церковь православная, ч Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
346523Новоильинскоесело57°52'00"55°32'00"O-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский муниципальный район, Заболотское сельское поселение
57646407176с Новоильинскоесело
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