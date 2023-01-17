Новоильинское
Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
195Новоильинское (Ежово), сел.при рч. Ежовке.5040347778Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Магазинов 2. Кузниц 5.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
124. Новоильинское (Ежово), село бывшее владельческое, при речке Ежовке, дворов 35, жителей 189, волостное правление (уездный город в 54 верстах), церковь православная, ч Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346523Новоильинскоесело57°52'00"55°32'00"O-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57646407176с Новоильинскоесело