деревня Буда, деревня Буда, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Буда

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1091Буда, д. вл.при рч. Болотне.781745202208
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Салынская волость
287. Буда, деревня бывшая владельческая, при речке Болотне, дворов 116, жителей 617

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
66488Будадеревня53°32'с.ш.33°28'в.д.N-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Рябчинское сельское поселение
15612436116д Будадеревня
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