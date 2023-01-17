Мелкишево
Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1772Мелкишево, д. вл.при рч. Курже.1615142829Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1082. Мелкишево, деревня бывшая владельческая, при речке Курже, дворов 25, жителей 104, волостное правление (уездный город в 18 верстах). В 6 верстах — церковь православн Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2139Мелкишево деревня1452615218½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
308522Мелкишеводеревня56°04'42°31'O-38-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17615412266д Мелкишеводеревня