посёлок Петлиха, посёлок Петлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Петлиха

Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Усть-Пристанский район
398412Петлихапосёлок52°18'83°28'N-44-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Усть-Пристанский муниципальный район, Сельское поселение Нижнегусихинский сельсовет
1655457111п Петлиха#Н/Д
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