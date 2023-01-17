село Вздружное, село Вздружное, Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Вздружное

Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
4012Воздружное, с. вл.при колодцах.351568252254Церковь православная 1. Маслобойня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Пролысовская волость
1239. Воздружное, село бывшее владельческое, дворов 101, жителей 698, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Навлинский район
68698Вздружноесело52°46'с.ш.34°02'в.д.N-36-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Навлинский муниципальный район, Вздруженское сельское поселение
15638420101с Вздружноесело
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