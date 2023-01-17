село Тресвятское, село Тресвятское, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Тресвятское

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
446Тресвятское (Выборное), с. вл.при рч. Иссе.151768354372Церковь православная 1. Волостное правление. Заводы: овчарный и кожевенный.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Трехсвятская волость
302. Трехсвятское, село бывшее владельческое, при речке Иссе, дворов 68, жителей 397, волостное правление (уездный город в 20 верстах), синильни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close