деревня Нижний Воймас, деревня Нижний Воймас, Кологривский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Нижний Воймас

Кологривский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Кологривский район
5615Нижний Воймаспосёлок58°43'00"44°39'00"O-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Кологривский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
34612412191д Нижний Воймасдеревня
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