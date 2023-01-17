село Хамаматюрт, село Хамаматюрт, Бабаюртовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Хамаматюрт

Бабаюртовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Хасав-Юртовский округ
619Хамамат-юрт, с. на правом берегу р. Терек.35410791001кумыки чеченцысуннитыМечетей 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Бабаюртовский район
139235Хамаматюртсело43°37'46°31'K-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Бабаюртовский муниципальный район, Сельское поселение село Хамаматюрт
82607465101с Хамаматюртсело
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