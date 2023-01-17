село Кутловы Борки, село Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кутловы Борки

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2911Разсошные Борки (Кутилово), с. вл.при р. Пожаве.2224108536527
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Жолобово-Борковская волость
1076. Кутловы Борки, село бывшее владельческое, при речке Пожве, дворов 179, жителей 988, церковь православная, школа, лавка, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1648Кутловы Боркисело53°46'с.ш.40°47'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Желобовское сельское поселение
61640430106с Кутловы Боркисело
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