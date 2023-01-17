Сторожевские Хутора
Усманский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2752Сторожевские Хутора, с. каз.при р. Сухой Усманке.172568427460Церковь православная 1. Маслобойня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1180. Сторожевские Хутора, село бывшее государственное, при речке Сух. Усманке, дворов 169, жителей 1100, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
79045Сторожевские Хуторасело52°10'00"39°56'00"N-37-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42648474101с Сторожевские Хуторасело