деревня Усольцева, деревня Усольцева, Кежемская волость, Енисейский уезд (на 1911) — Familio

Усольцева

Кежемская волость, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
455Усольцева, д. каз.на остр. Лиственничном.80159832100104
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Кежемская волость
599Усольцева, (Нижне-Изголовень Лиственичного острова), д., на р. Ангаре; хлеб.-з. маг.3916116370
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