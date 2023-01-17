деревня Агайбашь, деревня Агайбашь, Сараловская волость, Лаишевский уезд (на 1914) — Familio

Агайбашь

Сараловская волость, Лаишевский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
890Агайбашь, д. каз.при р. Мёше.133491261263Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Сараловская волость
470. Татарские Агайбаши, деревня бывшая государственная, при речке Меше, дворов 100, жителей 611, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Сараловская волость
Татарский Агайбашь, Сараловскойтатары1025
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