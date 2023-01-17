посёлок Вичевщина, посёлок Вичевщина, Куменский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Вичевщина

Куменский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1310У рч. Мутихи (Вичевшина), д. каз.при рч. Мутихе.53849196228
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Пальничная волость
55. У речки Мутихи (Вочевская), починок бывший государственный, при речке Мутихе, дворов 61, жителей 384, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Куменский район
27893Вичевщинапосёлок58°12'50°04'O-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Куменский муниципальный район, Вичевское сельское поселение
33620420101п Вичевщинапоселок
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