село Кулижниково, село Кулижниково, Саянский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Кулижниково

Саянский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Агинская волость
849Кулижник, д. (п. уч. Кулижник, 218 дол.), на кл. Муранже7921519316

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Саянский район
165350Кулижниковосело55°17'94°43'N-46-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Саянский муниципальный район, Сельское поселение Кулижниковский сельсовет
4648419101с Кулижниково#Н/Д
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