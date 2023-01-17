другой Сергиевская, другой Сергиевская, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Сергиевская

Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3391Сергиевская, дача Е. И. В. В. К. Марии Никол.при Финском заливе и пруде.312132Католическая каплица. Дворец.
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Ораниенбаумская волость
Петергофская колония дер.23 стан6142 участок4город Старый Петергоф.
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