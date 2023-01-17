посёлок Низовка, посёлок Низовка, Черноморский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Низовка

Черноморский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Евпаторийский уезд
942Джамал, д. вл. тат.при колодцах.4020258162Мечеть 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Черноморский район
799636Низовкапосёлок45°33,0' с.ш.33°03,0' в.д.L-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Черноморский муниципальный район, Кировское сельское поселение
35656422116п Низовкапоселок
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