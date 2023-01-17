Ново-Николаевская слободка или колония
Высоковская волость, Новгородский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- слобода
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40. Новониколаевский, поселок бывший государственный, дворов 12, жителей 31, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
25Ново-Николаевская слободка или колония (Никольская или Кобылья слободка) (слб.)2-го стана, 2-го зем. уч.Старо-Бурегск151532215349½½раб.—Ник. жел. дор.нет сведений.Мелочная лавка